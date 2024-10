Simeone che segue l’azione di Alvarez e allunga la gamba per imitarne il gol, Guardiola che mima il colpo di testa a botta sicura di Haaland. Vivono le partite come se fossero in campo e, complice un passato da campioni, in certe occasioni non riescono a trattenersi dall'esibirsi nel gesto tecnico per “accompagnare” quello dei loro giocatori