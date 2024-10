Serata da trascinatore per Vinicius in Champions. Contro il Borussia Dortmund, il Real Madrid va sotto 2-0 ma nel secondo tempo ribalta il risultato. Protagonista assoluto della rimonta l'attaccante brasiliano, autore di ben 3 gol dei 5 segnati dai blancos. La sua seconda rete è meravigliosa: coast to coast in solitaria, si accentra e batte Kobel con un diagonale che vale il momentaneo 4-2 dei blancos. Il brasiliano segnerà anche l'ultimo al 93'

