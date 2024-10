Inzaghi: "Grande cuore, vittoria meritata"

L'allenatore dell'Inter commenta la sofferta vittoria di Berna contro lo Young Boys arrivata al 93' grazie a una rete di Thuram: "In Champions non ci sono gare facili, abbiamo avuto un grande cuore, abbiamo creato e alla fine abbiamo meritato la vittoria". Sul rigore fallito da Arnautovic: "Si sentiva responsabile, gli ho detto di stare tranquillo e di continuare a lavorare"

Soddisfatto Simone Inzaghi per il secondo successo in Champions League della sua Inter che non ha avuto vita facile contro lo Young Boys e ha dovuto attendere il 93' e la rete di Thuram per portare a casa i tre punti: "In Champions sono gare tutte difficili, le ultime squadre italiane qua avevano sofferto ma noi abbiamo avuto un grande cuore - dice - Qualche volta abbiamo perso le distanze, poi abbiamo avuto diverse occasioni e poi alla fine abbiamo meritato la vittoria. Chi è entrato ha fatto bene, ho una rosa attrezzata e devo scegliere al meglio, siamo all'inizio di tante partite, dobbiamo recuperare forze".