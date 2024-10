L’Inter batte lo Young Boys con gol di Thuram su assist di Dimarco, entrambi entrati nel 2° tempo. Capello si complimenta con Inzaghi per la gestione dei cambi: "La partita è stata equilibrata, poi è completamente cambiata con le sostituzioni, a quel punto il livello si è innalzato e lo Young Boys ha dovuto abbassare il ritmo. Bravo Inzaghi, ha portato a casa il risultato e ha fatto riposare i titolari: se indovini queste cose vai avanti sia in campionato sia in Champions"

YOUNG BOYS-INTER 0-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE