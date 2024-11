Al centro sportivo della Continassa la squadra di Motta si è allenata in vista della partita di domani sera alle 21 a Lille: test in gruppo per Douglas Luis, che quindi va verso la convocazione. Ancora out invece Nico Gonzalez, che lavora a parte e punta a rientrare per il derby di sabato col Torino. Dopo il pranzo, la Juve partirà da Caselle per la Francia. Nel video le ultime news con l’inviato Marco Bovicelli

