Un pareggio a due facce per la Juventus nella trasferta di Lille. Traccia positiva per quanto riguarda la prestazione, negativa per il risultato che poteva premiare maggiormente i bianconeri. È la sintesi del Thiago Motta pensiero dopo l'1-1 del Pierre Mauroy che vede la Juve salire a 7 punti in classifica. "Volevamo un altro risultato e ci abbiamo provato, ma della prestazione sono contento - ha detto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport -. Sicuramente certe cose le possiamo migliorare, però in generale sono soddisfatto della prestazione della squadra. In fase offensiva potevamo far meglio sicuramente negli ultimi 20 metri, nel primo tempo soprattutto, nel secondo invece è migliorata la qualità del gioco. Si vedeva dall'inizio che il Lille era una squadra che aspetta e cerca di contrattaccare, lì la riaggressione è importante per non far ripartire l'avversario. Abbiamo trovato una squadra che sa cosa fa, in questo momento è in grande fiducia ed è stata una bella partita. Adesso recuperiamo i ragazzi e pensiamo al derby che è una partita importante e vogliamo giocarla al massimo".