Real-Milan, Cardinale e i complimenti alla squadra: cosa è successo nel post al Bernabeu

Il trionfo del Milan a Madrid ha rimpito di orgoglio anche Gerry Cardinale che si è congratulato - a quanto apprende l'Ansa - con la squadra rossonera negli spogliatoi. Nell'incontro, ha detto di aver apprezzato che la squadra sia rimasta unita , sottolineando poi che la proprietà e il management sono sempre al loro fianco per supportarli sia individualmente che collettivamente. Cardinale ha poi affermato di portare con sé al rientro negli Stati Uniti la soddisfazione di avere visto il Milan manifestare al Bernabeu il potenziale che può realizzare come squadra.

Festa grande nello spogliatoio rossonero

Dopo il trionfo in campo, è scoppiata la festa nello spogliatoio del Milan. Nel video pubblicato su Instagram dal Milan, si nota un Leao particolarmente felice che grida ai compagni: "Musicaaaaa!". Abbracci, risate e cori anche per Mike Maignan, premiato come MVP del match dalla Uefa. Nelle immagini, si intravede anche Zlatan Ibrahimovic.