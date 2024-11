L'attaccante, autore di una doppietta nella vittoria per 6-1 a Berna, ha commentato la partita su Sky Sport: "Abbiamo giocato una grandissima partita, siamo venuti qui con la mentalità di vincere e abbiamo raggunto l'obiettivo. Sapevamo quanto fosse importante vincere oggi per la classifica, restiamo con i piedi per terra e concentriamoci sulla gara con la Roma perché dobbiamo vincere di nuovo"

Si è sbloccato in Champions League e lo ha fatto a modo suo, con una doppietta . Mateo Retegui è stato assoluto protagonista della vittoria dell' Atalanta per 6-1 in casa dello Young Boys : "Sono molto contento perché abbiamo giocato una grandissima partita soprattutto nel primo tempo - ha dichiarato l'attaccante su Sky Sport -. Siamo venuti con la mentalità di vincere e di conquistare i tre punti , torniamo a casa contenti. Ora riposiamo un po' e iniziamo a concentrarci sulla prossima partita". I nerazzurri continuano a vincere e stupire: "Abbiamo una squadra con tanta qualità ed esperienza, stiamo giocando un calcio bellissimo e si vede in campo . Sono contento, è un premio per tutti noi".

"Sapevamo che era importante vincere oggi"

Il successo in Svizzera ha permesso all'Atalanta di salire a quota 11 punti, virtualmente al 4° posto in classifica in attesa dei risultati di mercoledì: "Sapevamo che era importante vincere oggi, ma ora dobbiamo pensare alla partita contro la Roma. Siamo contenti di questi 3 punti, bisogna continuare così". Una dedica per questo gol? "A tutta la squadra, stiamo facendo benissimo sia in Italia che in Europa. Non molliamo, dobbiamo tenere i piedi per terra e dobbiamo focalizzarci sulla gara di lunedì perché dobbiamo vincere di nuovo".