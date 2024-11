Motta: "Continuiamo a combattere per qualificarci"

L'allenatore della Juve soddisfatto del pari di Birmingham e della prova dei suoi: "Non abbiamo concesso nulla a parte qualche transizione ma abbiamo avuto noi l'occasione migliore per segnare". Sulla classifica: "Ci sono tre partite e combatteremo per la qualificazione". Le condizioni di Savona: "Ha sentito qualcosa ma dobbiamo valutare" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, analizza lucidamente il pareggio ottenuto al Villa Park contro l'Aston Villa con una squadra decisamente in emergenza per via delle numerose assenze: "Lo 0-0 di sabato è arrivato al termine di una buona partita contro il Milan, e sono stato orgoglioso di ciò che hanno fatto i ragazzi a San Siro. Ero soddisfatto come sono soddisfatto oggi - dice - Vogliamo sempre vincere, non sempre è possibile e dobbiamo dare il valore giusto alle cose, ringrazio i ragazzi per l'impegno e la voglia, abbiamo fatto una gara solida, abbiamo avuto la migliore occasione e ora pensiamo al campionato. In Champions mancano tre partite e continueremo a combattere per la qualificazione".

"Koopmeiners? Felice di averlo in campo, il gol arriverà" Una gara un po' più propositiva quella della Juve questa con l'Aston Villa rispetto a quella con il Milan: "Oggi è stata una gara più aperta ma l'Aston Villa è difficile da affrontare, ha un allenatore che conosco molto bene, non abbiamo concesso nulla neanche sulle palle inattive, è una squadra forte sulle transizioni, qualcuna gliel'abbiamo concessa e possiamo migliorare lì, è stata una partita un po' più bella da vedere, perché questa è a Champions e qui c'è un'atmosfera speciale, ma io faccio i complimenti ai miei". Sul problema muscolare avvertito da Savona: "Dobbiamo valutare ma speriamo non sia niente". Sulla prestazione di Koopmeiners ancora non troppo brillante: "E' un grande giocatore, sono contento di vederlo in campo, oggi non era facile nella sua posizione tra le linee contro una squadra compatta che non ti lascia spazio - conclude - Quando viene un po' più indietro si sente meglio, ma ha la qualità per giocare in entrambe le posizioni, è andato spesso vicino al gol, sono sicuro che arriverà, lui deve essere sereno e tranquillo e continuare a lavorare"

Conceiçao: "Posso fare la differenza. Restare? Alla Juve sono felice" Tra i migliori della Juve c'è stato certamente Francisco Conceiçao che si è visto negare il gol del vantaggio da uno strepitoso intervente del 'Dibu' Martinez: "Penso che abbiamo fatto una buona gara, sapevamo che era difficile venire a giocare qui, meritavamo i tre punti ma ora andiamo avanti - dice - L'occasione? Dibu ha fatto una grande parata ora pensiamo a vincere le partite che restano. Posso ancora crescere molto, sono solo all'inizio, penso di avere le qualità per fare la differenza con l'aiuto di tutta la squadra. Restare? Non lo so, ma dico che sono molto felice qui".