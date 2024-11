La squadra di Thiago Motta si trova al 19° posto in classifica con 8 punti dopo le prime 5 partite della fase campionato. Ai bianconeri potrebbero bastare 3 o 4 punti nelle ultime tre uscite della fase campionato (contro Manchester City, Club Brugge e Benfica) per accedere ai playoff ASSENZE E PRESTAZIONE: JUVE, UN PARI CHE DIVIDE

Dopo un avvio positivo contro PSV e Lipsia, la Juventus non è più riuscita a conquistare i 3 punti in Champions League. I bianconeri hanno perso in casa con lo Stoccarda, pareggiato in Francia contro il Lille e in Inghilterra contro l'Aston Villa. Attualmente la classifica vede la squadra di Thiago Motta al 19° posto con 8 punti conquistati, a +4 sulla 25^ posizione. Vedi anche La classifica di Champions dopo la quinta giornata

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Approfondimento Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono alla Juve per qualificarsi? I bianconeri possono conquistare un massimo di 9 punti nelle ultime 3 partite rimaste, nelle quali dovrà affrontare Manchester City e Benfica in casa e Club Brugge in trasferta. Non è ancora possibile stabilire aritmeticamente quanti punti sono necessari per accedere alla fase successiva: secondo il portale statistico Football Meets Data per le prime 8 posizioni ne saranno necessari dai 16 in su, mentre con 11-12 punti si avrebbe l'aritmetica certezza di conquistare una posizione nei playoff. Questo vuol dire che ai ragazzi di Thiago Motta basterebbe ottenere 3 o 4 punti nelle ultime uscite per accedere alla fase successiva, mentre per sperare in una qualificazione tra le prime 8 le dovrebbero vincere tutte.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Juventus a 8 punti con 3 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%