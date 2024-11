Dove vedere Aston Villa-Juventus

Quinta giornata di Champions League. Oggi alle 21 la Juventus scende in campo contro l'Aston Villa: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Su Sky Sport ampio spazio all'approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, in studio Federica Masolin, Alessandro Del Piero e gli altri ospiti

La Juve sarà impegnata oggi, mercoledì 27 novembre alle 21, in casa dell'Aston Villa: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l' app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Inoltre, appuntamento con Champions League Show . In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.

I numeri di Aston Villa-Juventus

Questa sarà la terza volta che Aston Villa e Juventus si affronteranno tra Coppa dei Campioni e Champions League, dopo due incontri nei quarti di finale del 1982/83. La Juventus vinse con un punteggio aggregato di 5-2 trovando il successo in entrambe le gare, in un’edizione in cui la squadra italiana arrivò seconda. La Juventus ha vinto solo tre delle ultime 15 trasferte contro squadre inglesi in competizioni europee (3N, 9P) e questa sarà la prima gara esterna contro queste avversarie dopo la sconfitta per 0-4 contro il Chelsea in Champions League nel novembre 2021.

L'Aston Villa ha vinto le prime due partite casalinghe di Champions League, solo gli Spurs nel 2010 e il Leicester nel 2016 hanno trovato il successo in tutte le prime tre tra le squadre inglesi; ha anche mantenuto la porta inviolata in entrambe le occasioni, l'unica squadra che ha vinto le prime tre partite interne nella competizione senza subire gol è stata il Milan nel 1992/93, mentre il Chelsea è stata l'ultima formazione a mantenere la porta inviolata nelle prime tre partite casalinghe complessive (2V, 1N nel 1999). La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League (2N, 4P), superando il Lipsia per 3-2 all'inizio di questa edizione; i bianconeri avevano trovato il successo in sette delle precedenti nove gare esterne prima di questa serie (2P). L'Aston Villa ha vinto sette delle ultime otto gare casalinghe nelle principali competizioni europee (1P), con cinque di questi successi arrivati con un margine di un gol. Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, la Juventus è la squadra che ha subito il maggior numero di recuperi offensivi avversari (54); in aggiunta, nessuna squadra ha subito più tiri in seguito a un recupero offensivo avversario rispetto ai bianconeri (11, alla pari con lo Young Boys). L’allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha già battuto la Juventus due volte in Champions League, trovando il successo con il Siviglia nel 2015 e con il Villarreal nel 2022. Nessun tecnico ha mai superato i bianconeri con tre squadre diverse nella competizione.