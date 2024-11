Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, mercoledì 27 novembre, si scende in campo per la quinta giornata della “League Phase” di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin, insieme al top team di ospiti tra cui Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Per le italiane, in campo Juventus e Bologna

La quinta giornata della massima competizione europea per club live su Sky Sport e in streaming su NOW. Mercoledì 27 novembre alle 21.00 il Bologna, impegnato in casa contro il Lille, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Nosotti e Marina Presello. Alle 21.00 anche Aston Villa-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass