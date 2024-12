Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della trasferta di Champions a Leverkusen: "Giochiamo contro una squadra di assoluto valore, l'Inter dovrà interpretare bene la gara - ha spiegato -. Ci saranno cambi di formazione, l'assenza di Dumfries mi complica un po' le cose in difesa". Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

L'Inter vola in Germania con l'obiettivo di proseguire la striscia di imbattibilità in Champions e mettere un ulteriore mattone verso la qualificazione, possibilmente diretta, agli ottavi. A 24 ore dal match della BayArena contro il Leverkusen, l'allenatore Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



Che valore può avere questa partita in questo momento?

"Sicuramente sappiamo tutti l'importanza della partita. Giochiamo contro una squadra di assoluto valore che le ultime 5 partite le ha vinte, nell'ultimo anno e mezzo ha perso tre partite soltanto e sta facendo un grande percorso in Champions. Quindi in questi due giorni ci siamo preparati nel migliore dei modi"



Xabi Alonso ha detto che l'Inter ha grande qualità e dovranno essere molto creativi. L'Inter come dovrà essere?

"L'Inter dovrà interpretare bene la gara, perché conosciamo bene questa squadra: è una squadra tecnica, che gioca molto bene a calcio, che porta delle pressioni forte, organizzate, riattaccano la palla quando la perdono molto velocemente. Bisogna essere bravi in tutte e due le fasi"



Dà sempre l'impressione l'Inter di aver trovato la maturità giusta in questa competizione. Ti dà addirittura qualche garanzia in più questa squadra quando affronta questi palcoscenici e questi avversari?

"Sappiamo tutti il percorso che stiamo facendo in Champions, vogliamo continuare sapendo che domani affronteremo un avversario di assoluto valore e dovremo cercare di farci trovare nel migliore dei modi"



Sulla formazione hai le idee chiare o hai bisogno di tempo?

"Sicuramente ci saranno dei cambi rispetto a venerdì. Abbiamo qualche assenza, come in questo periodo ce l'hanno tutti, ma ho massima fiducia in tutti. Stamattina si è aggiunta quella di Dumfries che aveva 38 di febbre e quindi non era in grado di partecipare all'allenamento e venire con noi qua. Con l'assenza di Acerbi e Pavard nel reparto difensivo mi complica un po' le cose, ma c'è massima tranquillità per tutti gli altri che sono qui"