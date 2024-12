Bayer Leverkusen-Inter: la partita in un click

Inerazzurri di Simone Inzaghi subiscono il primo gol e la prima sconfitta in Champions League di questa stagione ssu uno dei più difficili campi d'Europa. Guarda qui tutto sulla partita

Bayer Leverkusen-Inter: le pagelle

Primo gol subito in Europa (e prima sconfitta) per l'Inter in questa stagione: a Leverkusen, il Bayer vince al '90' grazie al gol di Mukiele. Sommer e De Vrij i migliori nella squadra di Inzaghi. Deludono Thuram e Carlos Augusto e i giocatori subentrati. I voti del match di Champions League (di Andrea Marinozzi)