Finale amaro per l'Inter, che nella sesta giornata di Champions League viene beffata al 90' dal Bayer Leverkusen. Gara equilibrata e priva di grosse emozioni: la più nitida occasione dal gol è per la squadra di Xabi Alonso, che al 3' colpisce la trasversa con Tella. Poi a pochi secondi dallo scadere il gol decisivo di Mukiele, che consente ai rossoneri di raggiungere Lautaro e compagni a quota 13 in classifica