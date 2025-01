Dallinga più di Castro, probabili Bologna-Dortmund

Il Bologna di Vincenzo Italiano insegue la prima vittoria in questa edizione della Champions League. Al Dall'Ara arriva il Borussia Dortmund in piena crisi in Bundesliga ma in corsa per un piazzamento per gli ottavi di finale. Italiano potrebbe rilanciare Dallinga in attacco al posto di Castro. Dubbio Ferguson, pronto a centrocampo Pobega