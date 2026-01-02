Calciomercato invernale, quando inizia e quando finisce in Serie A e nel mondo: le date
Mercato invernale ufficialmente aperto in Italia e nella maggior parte degli altri campionati europei. Le date di questa sessione variano leggermente di Paese in Paese, soprattutto per quanto riguarda quelle degli altri continenti. Eccole tutte, aperture e chiusure della finestra di gennaio (e non solo) nei principali Paesi del mondo
- Dal 2 gennaio al 2 febbraio
- Dal 1° gennaio al 2 febbraio
- Dal 1° gennaio al 3 febbraio
- Dal 2 gennaio al 2 febbraio
- Dal 1° gennaio al 2 febbraio
- Dal 1° gennaio al 6 febbraio
- Dal 6 gennaio al 2 febbraio
- Dal 10 gennaio al 17 febbraio
- Dal 2 gennaio al 2 febbraio
- Dal 2 gennaio al 4 febbraio
- Dal 1° gennaio al 3 febbraio
- Dal 16 gennaio al 13 febbraio
- Dal 15 gennaio al 16 febbraio
- Dal 1° gennaio al 6 febbraio
- Dal 25 gennaio all'11 marzo
- Dal 1° gennaio all'1 febbraio
- Dal 12 gennaio al 9 febbraio
- Dal 31 dicembre al 31 gennaio