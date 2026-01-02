 Calciomercato 2026, le date della sessione invernale in Serie A e nel mondo | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato invernale, quando inizia e quando finisce in Serie A e nel mondo: le date

Calciomercato fotogallery
18 foto

Mercato invernale ufficialmente aperto in Italia e nella maggior parte degli altri campionati europei. Le date di questa sessione variano leggermente di Paese in Paese, soprattutto per quanto riguarda quelle degli altri continenti. Eccole tutte, aperture e chiusure della finestra di gennaio (e non solo) nei principali Paesi del mondo

ALTRE FOTOGALLERY

Via al mercato: la situazione squadra per squadra

le trattative

Dal 2 gennaio comincia ufficialmente il calciomercato invernale in Italia: c'è tempo fino alle...

20 foto

La classifica della Premier League

Premier League

La 19^ giornata di Premier si è chiusa a Capodanno con quattro pareggi: il Liverpool non va oltre...

21 foto

Chelsea, chi dopo Maresca? Tutti i nomi svincolati

calciomercato

E' arrivata al capolinea l'avventura al Chelsea di Enzo Maresca. L'allenatore ha infatti deciso...

40 foto

Inter, l'anticipazione delle maglie 2026/2027

le divise

Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato le anticipazioni della divisa dell’Inter per...

86 foto

Vlahovic e non solo: i big in scadenza nel 2026

Calciomercato

Da Upamecano a Guehi, per arrivare al nostro campionato con Vlahovic e Maignan su tutti: sono i...

30 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Chelsea, Rosenior favorito per sostituire Maresca

    Calciomercato

    Ufficiale la separazione tra l'allenatore italiano e il club londinese, che ha pubblicato una...

    Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic"

    sassuolo

    L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato...

    Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco"

    napoli

    Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare...