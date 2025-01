Inter: Frattesi in gruppo, da valutare Acerbi

L'Inter - dopo il successo contro l'Empoli - prepara la sfida di Champions contro lo Sparta Praga. In vista della trasferta in Repubblica Ceca allenamento in gruppo per Frattesi. Da valutare invece Acerbi, che ha lavorato a parte. Correa (non è nella lista per l'Europa) ritroverà i compagni a partire da giovedì, mentre Bisseck e Calhanoglu hanno come obiettivo il rientro tra Monaco e Milan. Nel video le ultime news con l'inviato Matteo Barzaghi

