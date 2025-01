Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, elogia il collega Simone Inzaghi nella conferenza alla vigilia del match contro l'Inter: "Di solito il 3-5-2 è un modulo difensivo, ma il suo no. Ci sono rotazioni, tutti cambiano di posizione ed è un'ispirazione per molti allenatori. L'Inter è una delle squadre migliori del mondo". Il centrocampista Laçi invece: "In Italia mi piace di più il Milan"

"Inzaghi? Un altro maestro di calcio come Guardiola e Simeone, ex giocatore come loro. Mi piace come sviluppa il suo gioco, il 3-5-2 in genere è difensivo, ma il suo no. Ci sono tante rotazioni, tutti cambiano posizione e attaccano anche da dietro. Capita quando affronti i più forti del mondo, anche lui è un maestro di calcio e un'ispirazione per tanti allenatori". Così Lars Friis, allenatore dello Sparta Praga, ha elogiato in conferenza stampa Simone Inzaghi. I due saranno avversari domani sera, nel match valido per la settima giornata della prima fase di Champions League.