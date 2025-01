Assenza pesante per Gasperini, che perde Lookman per una lesione al ginocchio. Pasalic torna titolare alle spalle di Retegui e De Ketelaere, favorito su Samardzic. Riecco Hien e Ruggeri, recupera anche De Roon. Ballottaggio tra Zappacosta e Bellanova. Flick rilancia dall'inizio Pedri, Gavi e Lewandowski. Barcellona-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 su su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

