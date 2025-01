Per la trasferta in Croazia ben 8 indisponibili e problemi soprattutto sulla fascia destra: senza Emerson Royal infortunato e Calabria squalificato, Conceiçao a destra adatterà Tomori. Contro la squadra allenata da Cannavaro, Theo parte dal 1’, Fofana (squalificato nel derby) a centrocampo con Reijnders e Musah (in vantaggio su Bennacer). Le probabili formazioni di Dinamo-Zagabria-Milan, domani alle 21 live su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW