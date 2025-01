Brutte notizie per Gasperini in vista della sfida contro il Barcellona (ma non solo): Lookman si è fermato in allenamento per un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale. Fuori almeno un mese ma una visita specialistica quantificherà nel dettaglio i tempi del recupero

Ademola Lookman si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento per un trauma distrattivo al ginocchio destro e salterà intanto sicuramente la trasferta di Champions contro il Barcellona, in programma mercoledì sera alle 21 (si tratta dell'ultima giornata della fase campionato, decisiva per determinare la posizione finale in classifica e accesso a ottavi o playoff). Gasperini perde dunque una pedina importantissima per una gara fondamentale per difendere il piazzamento tra le prime otto che la Dea occupa attualmente (e che la qualificherebbe direttamente agli ottavi). Fuori almeno tre o quattro settimane ma una visita specialistica aiuterà a quantificare meglio i tempi per il recupero dell'attaccante nigeriano. In queste ore il club di Percassi deciderà se tornare a guardarsi in giro sul mercato.