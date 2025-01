Champions, e se si arriva a pari punti?

Gran finale della fase campionato della Champions League, che mercoledì 29 gennaio tornerà in campo con tutte le 18 partite in contemporanea. Di queste gare solamente 2 non influiranno sulla classifica (Lipsia-Sturm Graz e Stella Rossa-Young Boys, squadre già eliminate), mentre tutte le altre avranno un valore determinante. Da stabilire da chi verranno occupati i 6 posti ancora disponbili per accedere direttamente agli ottavi di finale (Liverpool e Barcellona già qualificate) e quali squadre occuperanno gli ultimi 6 slot per accedere ai playoff. Situazione da definire anche per le 4 italiane ancora in corsa: Inter, Milan, Atalanta e Juventus che puntano a saltare gli spareggi. Già eliminato il Bologna di Italiano. Su Sky Sport 17 gare live in una Diretta Gol mai vista. Per tutti gli abbonati sarà possibile non soltanto seguire contemporaneamente le gare e vedere i gol, ma anche consultare la classifica in tempo reale. Questo il programma completo dell'8^ giornata in diretta su Sky e in streaming su NOW:

Mercoledì 29 gennaio ore 21