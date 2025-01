A un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, i nerazzurri chiudono la fase campionato. Ne ha parlato Simone Inzaghi a Sky: "Vogliamo qualificarci tra le prime otto, manca un ultimo passo importante. Attenzione alla loro qualità in attacco". Sulla formazione e gli assenti: "Qualcosa cambierò come sempre. Calhanoglu? Potrei riaverlo tra giovedì e venerdì". Inter-Monaco è in diretta mercoledì alle 21 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Traguardo a portata di mano per l'Inter, che vede la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Dopo aver raccolto 16 punti nelle prime sette giornate della fase campionato, basterà almeno un pareggio ai nerazzurri per passare il turno evitando il doppio impegno nei playoff. Di fronte c'è il Monaco, avversaria che ha conquistato ben 13 punti e proverà a stupire anche a San Siro (diretta mercoledì alle 21 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass). Ne ha parlato alla vigilia Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport.



Che partita vi aspettate?

"Il Monaco è una squadra di qualità con ottimi giocatori offensivi. Dovremo fare un'ottima partita, abbiamo fatto bene nelle prime sette. Il nostro desiderio è quello di qualificarci già domani sera tra le prime otto, c'è questa possibilità ma ci manca un passo importante mercoledì".



Ci saranno rotazioni in attacco con Arnautovic e Taremi?

"Stamattina Taremi aveva un piccolo problemino dopo Lecce. Si è allenato solo in palestra, domattina valuteremo ma ci sono buone speranze che possa essere disponibile. Arnautovic sta bene, si è allenato bene sia ieri che oggi. Domani farà valutazioni per tutti i ruoli, ci vorrà massima attenzione".



Quando rientrerà Calhanoglu?

"Domani lui, Acerbi e Correa, che è fuori lista, non ci saranno. Ci sono possibilità di riaverlo tra giovedì e venerdì, poi vedremo se ci sarà nel derby".

Inzaghi in conferenza stampa: "Bisseck può fare il centrale. E Palacios andrà a giocare altrove"

L'allenatore dell'Inter ha aggiunto davanti ai giornalisti: "Non possiamo fare calcoli dopo un ottimo percorso. Vogliamo fare una grande partita, c'è grande rispetto per il Monaco e per Hutter che ho già incontrato con la Lazio contro l'Eintracht. Turnover? Qualcosa cambierò, come ho sempre fatto: ho diversi dubbi e ho qualche giocatore in questo momento fuori. Domani sceglierò in base al Monaco e non alla partita di domenica. Anzi, magari pensando a quanto speso dai giocatori nelle gare precedenti. Bisseck centrale? Lo può fare, lo ha dimostrato anche a Lecce". Inzaghi si è espresso sull’exploit delle francesi in questa edizione: "Monaco, Lille e Psg me le aspettavo protagoniste. Sta facendo bene anche il Brest, fino alla sconfitta con lo Shakhtar poteva qualificarsi nelle prime otto e domani ha una grande opportunità anche se gioca col Real Madrid. Il campionato francese è di talento". Sulle gerarchie in Champions: "Sappiamo che tipo di percorso abbiamo avuto e che difficoltà ci sono state da quando sono arrivato. La società non mi ha mai fatto mancare nulla. Ora aspettiamo di entrare tra le prime otto, qualificazione che non è scontata: abbiamo visto che rimarranno fuori squadre con budget più importanti dell'Inter, questo perché ogni gara nasconde insidie". E in chiusura sul mercato: "So che c’è questa trattativa per Palacios, ragazzo che è in crescita e sta lavorando molto bene. Probabilmente andrà a giocare altrove qualche mese".