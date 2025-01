Taremi salta allenamento: ma con Monaco ci sarà

L'attaccante iraniano ha saltato l'allenamento alla vigilia della sfida tra Inter e Monaco, per un affaticamento alla zona addominale. Taremi - che ha segnato la sua prima rete in campionato due giorni fa a Lecce su rigore - dovrebbe però essere regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di Champions League in programma domani a San Siro. Nel video la seduta di allenamento alla Pinetina e le ultime news con l'inviato Matteo Barzaghi

