Il Bologna, fuori dalla Champions League già prima del fischio d'inizio, chiude in bellezza questo percorso. Nonostante l'1-1 in casa dello Sporting Lisbona (che passa ai play-off), i rossoblù sono stati protagonisti di una buona prestazione. Dopo un match dominato dal Bologna, guidato da Pobega (MVP), al 77' è arrivato il gol di Harder per una distrazione difensiva di Casale. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Paolo Ciarravano

SPORTING-BOLOGNA 1-1: GLI HIGHLIGHTS