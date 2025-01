Questa avventura si è conclusa, ma chissà che il Bologna non possa tornare presto a vivere queste emozioni. Il girone è servito a Italiano e ai suoi per maturare la consapevolezza di poter giocare a questi livelli con continuità, adesso servirà fare un altro campionato di altissimo livello per continuare sulla stessa strada instrapresa dall'Atalanta qualche stagione fa. In ogni caso, la festa dopo la serata contro il Borussia Dortmund rimarrà indimenticabile