Koopmeiners dalla panchina: probabili Juve-Psv

Si profila l'esclusione di Koopmeiners dall'undici titolare della Juventus che affronterà in casa il Psv Eindhoven nell'andata del playoff di Champions League che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Altra panchina per Vlahovic con Kolo Muani al centro dell'attacco. In difesa dubbio a sinistra tra Savona e Kelly con il primo favorito

CHAMPIONS LEAGUE, CALENDARIO E ORARI DELLE PARTITE SU SKY