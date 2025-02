Se in panchina ci sono due mostri sacri, sul terreno di gioco sono pronti a sfidarsi due talenti generazionali: Erling Haaland da una parte, Kylian Mbappé dall'altra. Il norvegese vanta 288 gol in carriera a soli 24 anni, il francese 354 a 26 anni. Ma impressionante è anche la statistica sull'apporto generale del campione del mondo transalpino in zona offensiva, tramite rete personale o assist, in carriera: un contributo da gol ogni 76’. I due campioni si sono affrontati in carriera solamente in due occasioni, negli ottavi di finale della stagione 2019/20, quando entrambi vestivano maglie diverse. Haaland era il centravanti del Borussia Dortmund e mise a segno una doppietta nel 2-1 dell'andata, mentre Mbappé era una delle stelle del Psg e fu lui a far festa alla fine, grazie al 2-0 del ritorno che qualificò i parigini.