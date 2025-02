Dove vedere Juventus-Psv

Oggi alle ore 21 la Juve affronta in casa il Psv, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, a bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Gianluca Di Marzio; Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre- dalle 20 e dalle 23 - appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news. Alle 21 da non perdere su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Juventus e Psv

Questo è solo il secondo incontro tra Juventus e Psv nelle principali competizioni europee: l'unico precedente risale allo scorso settembre, nella prima fase della Champions League corrente, in cui i bianconeri hanno vinto per 3-1 in casa. La Juventus ha perso solo tre delle 15 partite disputate contro avversarie olandesi in Champions League/Coppa dei Campioni (7V, 5N), ottenendo un successo in sette delle ultime 11 (2N, 2P). Il Psv non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro avversarie italiane (1N, 4P), la più lunga serie di sconfitte contro squadre di una singola nazione per il club (cinque anche contro formazioni portoghesi). La Juventus ha perso due delle quattro partite casalinghe giocate in questa Champions League (2V); la formazione bianconera non ha mai incassato tre o più sconfitte interne in una singola edizione del torneo. Il Psv ha raggiunto la fase a eliminazione diretta tra Champions League e Coppa Europea in due stagioni consecutive per la prima volta dalla striscia di tre tra il 2004/05, il 2005/06 e il 2006/07. La Juventus ha mantenuto il punteggio in parità per il 64% del tempo totale di gioco in questa edizione di Champions League (495 minuti complessivi); si tratta della percentuale più alta tra tutte le squadre della prima fase della competizione. La formazione di Thiago Motta, più nello specifico, è stata in vantaggio per soli 130 minuti nelle otto gare disputate finora.