Charles De Ketelaere è stato direttamente coinvolto in nove gol in otto gare in questa stagione in Champions League (quattro gol, cinque assist). Il belga potrebbe diventare il primo giocatore a prendere parte ad almeno 10 gol in una singola edizione di Champions League con la maglia di una squadra italiana per la prima volta dal 2017/18, quando Edin Dzeko ci riuscì con quella della Roma (10, otto reti e due passaggi vincenti). CDK è inoltre il grande ex del match, con il Milan che lo comprò dal Bruges nell'estate 2022