La vittoria era, a prescindere, la cosa più importante. I bianconeri hanno sì piegato il PSV, ma con qualche difficoltà: la difesa non è più così solida come prima dell'infortunio di Bremer, il centrocampo manca di gerarchie precise mentre l'attacco fatica a creare occasioni da rete limpide. Motta ha ancora tanto lavoro da fare, sia per quanto riguarda il gioco sia per quanto riguarda la testa. E domenica c'è l'Inter...