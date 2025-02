Dove vedere Atalanta-Bruges

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa il Bruges, nel ritorno dei playoff di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 e dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Arena, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atalanta e Bruges

L’Atalanta ha superato il turno nelle prime due gare ad eliminazione diretta dopo avere perso la gara di andata nelle principali competizioni europee: nella Coppa delle Coppe 1987/88 contro il Merthyr Tydfil (al 1° round) e l’OFI (agli ottavi); i bergamaschi, da allora, sono stati eliminati in tutte le ultime tre sfide dopo avere rimediato una sconfitta all’andata. Il Bruges ha battuto l’Atalanta nella gara di andata (2-1) ma i belgi sono stati eliminati 16 volte quando hanno vinto la prima sfida ad eliminazione diretta in una grande competizione europea – più di ogni altra formazione nella storia. L’ultimo successo in trasferta per il Bruges contro un’avversaria italiana in competizioni europee risale all’ottobre 2003 (1-0 vs Milan in Champions League); da allora, i belgi non hanno vinto nessuna delle ultime sette gare fuori casa con queste formazioni in Europa (2N, 5L), incluso l’1-3 contro i rossoneri in questa stagione. L’Atalanta ha vinto l’ultima gara casalinga in Champions League (5-0 vs Strurm Graz) – dopo non avere ottenuto il successo nelle precedenti cinque interne (3N, 2P) - e potrebbe infilare due vittorie di fila al Gewiss Stadium per la prima volta nella competizione; nel 2019/20 la Dea giocò al Meazza, battendo Dinamo Zagabria e Valencia. Il Bruges ha segnato nove gol e vinto quattro delle nove gare in questa Champions League (2N, 3P); solo nella Coppa dei Campioni 1977/78 i belgi avevano fatto meglio (cinque successi) ed è anche l’ultima volta che hanno realizzato almeno 10 reti stagionali nella competizione (17 in quel caso). L’Atalanta ha perso la gara di andata contro il Bruges (1-2) e solo una volta gli orobici hanno rimediato due sconfitte contro la stessa formazione in una singola edizione di Champions League, contro il Real Madrid in entrambi i match degli ottavi di finale nel 2002/21.