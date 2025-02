L’ultimo successo in trasferta per il Club Brugge contro un’avversaria italiana in competizioni europee risale all’ottobre 2003 (1-0 vs Milan in Champions League) – da allora, i belgi non hanno vinto nessuna delle ultime sette gare fuori casa con queste formazioni in Europa (2 pareggi, 5 sconftte) – incluso l’1-3 contro i rossoneri in questa stagione.