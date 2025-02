Atalanta, le combinazioni per passare agli ottavi

Una settimana dopo il ko subito negli ultimi minuti in Belgio, ecco cosa serve alla squadra di Gasperini per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Il match contro il Bruges si gioca stasera al Gewiss Stadium alle 21 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La sconfitta subita una settimana fa in Belgio brucia ancora all’Atalanta, che stasera al Gewiss Stadium deve trovare la forza di ribaltare il ko per qualificarsi agli ottavi di Champions. Il match del ritorno dei playoff contro il Bruges si gioca stasera a Bergamo alle 21 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ma cosa serve ai nerazzurri per passare il turno? Dalla stagione 2021/2022, nelle competizioni della Uefa per i club non esiste più la regola dei gol in trasferta, che dunque non valgono più doppio. L’Atalanta per passare ha un solo risultato e cioè vincere: con sconfitta o pareggio passa il Bruges. La vittoria con un gol di scarto, porterebbe i nerazzurri a giocarsela ai tempi supplementari ed, eventualmente, poi ai rigori. Una vittoria con due (o più) gol di scarto manderebbe invece direttamente agli ottavi di Champions la squadra vincitrice dell’ultima Europa League.