Dopo l'eliminazione dalla Champions, Conceiçao non cerca scuse: "C'è grande delusione perché sapevamo di essere più forti. La faccia della sconfitta è la mia, non di Theo Hernandez. Il cambio di Gimenez? Mi pagano per fare scelte, poi se non raggiungo gli obiettivi possono mandarmi via..."

L’eliminazione dalla Champions sarà difficile da digerire, specialmente per come è arrivata, ma Sergio Conceiçao nel post partita ci mette la faccia, assumendosi la responsabilità e parlando così a Sky: “La faccia della sconfitta è la mia, non di Theo. La delusione è grande, siamo tutti arrabbiati perché sapevamo di essere più forti e avevamo preparato questa partita per vincerla. Non si vedeva il modo in cui loro potessero arrivare alla nostra porta e fare gol, noi abbiamo sbagliato il secondo in diverse occasioni. Abbiamo colpe anche noi per come è andata, da domani si pensa al campionato. Non da adesso perché stasera non c’è modo di pensare, la delusione è troppo grande. Se guardiamo le due partite decisive, contro Dinamo Zagabria e oggi, abbiamo giocato a lungo con un uomo in meno. Oggi l’espulsione di Theo ha cambiato la partita, fino a quel momento loro non avevano creato nulla”. Approfondimento Theo rosso fatale: pagelle di Milan-Feyenoord 1-1

"Decido io, poi se sbaglio..." E proprio sull’episodio, decisivo, dell’espulsione di Theo, Conceiçao è risoluto: “La faccia della sconfitta, perché non essere passati è una sconfitta, è di Sergio Conceiçao, non di Theo. Negli anni precedenti ho fatto tanti di quegli errori che non potete immaginare e continuo a farli tutti i giorni. Theo intermittente nelle prestazioni? So che può fare di più, ma anche il suo allenatore può fare di più”. L’allenatore del Milan prova poi a spiegare il cambio di Gimenez, sostituito con la squadra rimasta in 10: “Le decisioni sono mie perché sono pagato per questo. Ha avuto un problema la scorsa settimana, ha giocato anche rischiando di farsi male, per cui lo dovevo gestire. È una mia scelta, poi se non arrivano gli obiettivi mi mettono le valigie in mano e mi mandano via…”