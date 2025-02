Delusione enorme per il Milan, che esce dalla Champions eliminato dal Feyenoord. Non basta il gol-lampo di Gimenez (dopo 36 secondi) e i rossoneri pagano il doppio giallo che Theo Hernandez rimedia, lasciando in 10 i suoi quando il Milan era in pieno controllo: prima un ingenuo giallo per un fallo di reazione, poi il secondo cartellino per simulazione. Agli ottavi vanno gli olandesi, che al sorteggio pescheranno una tra Inter e Arsenal

PAGELLE