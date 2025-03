Dove vedere Inter-Feyenoord

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in casa il Feyenoord, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento di Giuseppe Bergomi, a bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Faouzi Ghoulam. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Inter e Feyenoord

Inter e Feyenoord si sono affrontate tre volte in Europa, per un bilancio di una vittoria per parte; un pareggio chiude il parziale. Entrambi i successi sono stati conquistati dalla squadra ospite: gli olandesi hanno vinto in Italia nell'aprile 2002 (1-0), mentre i nerazzurri nei Paesi Bassi la scorsa settimana (2-0). Il Feyenoord non strappa un successo da otto partite in trasferta (3N, 5P) contro squadre italiane in competizioni europee e non è riuscito a vincere alcuna delle 12 gare esterne contro queste avversarie con più di un gol di scarto (2V, 3N, 7P). L'Inter ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe (1N) contro squadre olandesi in Champions League, tenendo la porta inviolata in tutte le quattro vittorie; tuttavia, l'ultima squadra olandese che ha affrontato i nerazzurri fuori casa nel torneo è riuscita a evitare la sconfitta: il PSV nel 2018/19 (1-1). L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe in Champions League senza subire gol, tenendo la porta inviolata nelle sei più recenti. L'ultima squadra a non incassare reti per sette gare interne di fila nella competizione è stata l'Atletico Madrid nell'aprile 2015 (7), mentre l'ultima italiana a riuscirci è stata la Juventus nel dicembre 2002 (7). Nelle 26 trasferte di Champions League, il Feyenoord, che parte da uno svantaggio di due gol in questa sfida, solo una volta ha vinto con più di un gol di scarto; tuttavia, questo successo è arrivato all'inizio di questa stagione: 3-1, contro il Benfica, all'Estádio da Luz, lo scorso ottobre. L'Inter ha subito solo un gol in nove gare di questa Champions League, per una media di 0,11 reti incassate a partita: la più bassa tra le squadre con almeno 5 match giocati in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League.