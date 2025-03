Dove vedere Leverkusen-Bayern Monaco

Oggi alle ore 21 il Leverkusen affronta il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW . Telecronaca Pietro Nicolodi, a bordocampo Nicolò Omini. Diretta Gol con Antonio Nucera. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Fazi Ghoulam. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Leverkusen e Bayern Monaco

Dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata, il Bayern Monaco potrebbe ottenere due vittorie contro il Bayer Leverkusen nella stessa stagione contando tutte le competizioni per la prima volta dal 2020/21 (due in quel caso sotto la guida di Hansi Flick, entrambe in Bundesliga). Il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto in tutte e tre le partite casalinghe disputate contro il Bayern Monaco sotto la guida di Xabi Alonso, vincendo due di queste (1N). Prima dell'arrivo del tecnico spagnolo, il Leverkusen aveva vinto solo una delle precedenti otto partite interne contro i bavaresi (2N, 5P), tra il 2015/16 e il 2021/22. Il Bayern Monaco potrebbe qualificarsi ai quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 35^ volta: solo il Real Madrid ci è riuscito in più occasioni (39, prima del 2024/25). Il Bayer Leverkusen mira a diventare la quinta squadra nella storia della Champions League a perdere la gara di andata di una fase ad eliminazione diretta con uno scarto di 3 o più gol riuscendo poi a proseguire il suo percorso nella competizione, dopo il Deportivo La Coruña nel 2003/04 (contro il Milan, quarti di finale), il Barcellona nel 2016/17 (contro il PSG, ottavi di finale), la Roma nel 2017/18 (contro il Barcellona, quarti di finale) e il Liverpool nel 2018/19 (contro il Barcellona, semifinali). Il Bayern Monaco – che si presenta con tre gol di vantaggio – ha già perso due trasferte in questa Champions League con uno scarto di tre reti (1-4 contro il Barcellona a ottobre e 0-3 contro il Feyenoord a gennaio). Infatti, questa è già l'unica stagione della Coppa dei Campioni/Champions League in cui i bavaresi hanno subito più di una sconfitta con uno scarto di tre o più gol (due in totale). Nelle 33 partite da allenatore in competizioni europee, il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso non ha mai subito due sconfitte consecutive. Inoltre, il Leverkusen non ha perso nessuna delle sue ultime 13 partite europee in casa (10V, 3N), vincendo nove delle ultime 10 (1N).