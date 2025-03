Ritorno degli ottavi di Champions League: oggi alle 21 il Liverpool affronta il Psg, partita da seguire in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Dove vedere Liverpool-Psg in tv

Oggi alle ore 21 il Liverpool affronta il Psg nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, a bordocampo Filippo Benincampi. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Fazi Ghoulam. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol, su Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.