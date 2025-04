Inter-Bayern, tutti i precedenti nelle coppe

L'Inter si prepara ad affrontare il Bayern per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Con la gara d'andata, vinta dei nerazzurri, le due squadre hanno raggiunto quota dieci scontri nelle coppe. E c'è anche una curiosità: in questi confronti non ha quasi mai vinto la squadra che ha giocato in casa. I bavaresi hanno sempre ottenuto successi a San Siro, i nerazzurri non hanno mai perso in Germania. E anche la finale del 2010 (a suo modo) ha confermato il trend

INTER-BAYERN: L'ANALISI ALLO SKY TECH