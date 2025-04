I suoi gol sono come delle opere d'arte. E ad Arles, di arte si parla parecchio. Sta emergendo nella seconda fase della sua carriera, ora sembra davvero non volersi fermare più: il Borussia ha in casa un attaccante che ha battuto i record di Haaland e Lewandowski. Su Sky Sport Insider, Niccolò Omini racconta la sua storia e i suoi obiettivi