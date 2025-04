Per l’andata della prima semifinale di Champions, all’Emirates i Gunners ospitano il Psg. Arteta schiera Trossard in attacco, e alle sue spalle Saka, Odegaard e Martinelli. Luis Enrique ha un dubbio davanti, con Douè favorito nel ballottaggio con Barcola. Arsenal-Psg sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport 1 e 4K

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT