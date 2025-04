Dove vedere Arsenal-Psg

In campo per l'andata delle semifinali di Champions League: oggi alle 21 in campo Arsenl e Psg, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Dalle 19.30 spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle ore 21 l'Arsenal ospita il Psg nella gara di andata delle semifinali di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, al commento Luca Marchegiani; a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Inoltre- dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Arsenal e Psg

Sesto incrocio tra Arsenal e Psg: finora i Gunners sono rimasti imbattuti in ciascuna delle cinque sfide precedenti (2V, 3N). Quella inglese è la squadra che i francesi hanno affrontato più volte (cinque appunto) nelle competizioni europee senza mai vincere. L'Arsenal ha già battuto il Psg in Champions League in questa stagione: 2-0 all'Emirates Stadium nella fase a gironi lo scorso ottobre. Soltanto una squadra inglese ha superato quella francese due volte in una singola edizione della competizione: il Manchester City nella semifinale del torneo 2020/21 (2-1 in trasferta, 2-0 in casa). Il Psg ha subito cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte (1V) contro squadre inglesi in Champions League, perdendo contro quattro avversarie differenti nel parziale (due volte contro il Manchester City e una rispettivamente contro Arsenal, Newcastle e Aston Villa). Questa sarà soltanto la terza semifinale di Champions League in cui si affronteranno due allenatori spagnoli (Mikel Arteta alla guida dell'Arsenal e Luis Enrique del PSG), dopo Carles Rexach (Barcellona) contro Vicente del Bosque (Real Madrid) nel 2001/02, e Pep Guardiola (Bayern Monaco) contro Luis Enrique (Barcellona) nel 2014/15. L'Arsenal è imbattuto nelle ultime otto partite (7V, 1N) di Champions League: si tratta della seconda serie più lunga di match consecutivi senza sconfitte da parte dei Gunners in una singola edizione, dopo quella di 12 gare di fila (8V, 4N) nel 2005/06, quando gli inglesi raggiunsero la loro unica finale nella competizione, arrivando secondi.