“Abbiamo l’opportunità di arrivare in finale di Champions League, la partita più importante del calendario”. Hans-Dieter Flick non fa giri di parole, l’obiettivo del Barcellona è chiaro. E sulla sua strada, nella semifinale di Champions, c’è l’Inter: domani, mercoledì 30 aprile alle 21, la gara d’andata a Barcellona, con i blaugrana reduci dal successo in Coppa del Re (battendo 3-2 il Real Madrid in una finale dalle mille emozioni) e l’Inter che invece sta attraversando un momento di crisi, con tre sconfitte di fila e la vetta della classifica persa in campionato. “La vittoria contro il Real Madrid ci ha dato fiducia e una spinta emotiva importante, che può aiutarci a mantenere alta l’intensità.”, ha detto Flick presentando la partita contro l’Inter in conferenza stampa. “La squadra è concentrata, l’allenamento di oggi ci ha permesso di vedere che siamo tutti pronti per giocarcela. Sappiamo cosa migliorare dopo la partita contro il Real Madrid. Dobbiamo giocare al nostro massimo. Anche l’Inter ha giocato, e lo ha fatto domenica, ha avuto meno tempo di noi per recuperare”. Poi, sulla formazione, solo un piccolo spoiler: “Non so ancora la formazione titolare, domani vedremo. In porta ci sarà Szczesny. Chi tra Olmo e Fermin Lopez? Fermín è sempre una valida opzione. Sabato abbiamo scelto Olmo, ma Fermín ha tutte le qualità per partire titolare. Sta vivendo un ottimo momento, lavora con grande impegno e ci dà sempre il massimo”.