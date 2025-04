L'attesa è quasi finita: tutto è pronto per la semifinale d'andata di Champions League. Appuntamento mercoledì alle 21 al Montjuic (diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime), primo round che vale la finalissima del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. La insegue l'Inter, reduce da tre sconfitte fra campionato e Coppa Italia, ma arrivata a Barcellona per giocarsi l'accesso all'ultimo atto. Obbligatorio svoltare i nerazzurri contro i fortissimi blaugrana, primi nella Liga e a caccia del Triplete dopo aver già vinto la Coppa del Re (ma anche la Supercoppa di Spagna). Una sfida introdotta ai microfoni di Sky da Simone Inzaghi.



Avete resettato l’ultima settimana?

"Arriviamo abbastanza bene, stamattina abbiamo fatto un allenamento breve ma abbiamo analizzato quello che è stato e l’avversaria. Arriviamo da una brutta settimana ma vogliamo giocarci la semifinale con grande entusiasmo. Il Barcellona è una delle squadre più forti e belle al mondo".



Come si disinnesca il Barcellona?

"Dovremo essere molto applicati e concentrati. Loro sono una squadra organizzata, che gioca all’attacco e ha un baricentro alto. Cercheremo di tenere la palla il più possibile, servirà tenere alta la concentrazione tutta la partita".



Thuram giocherà titolare? E gestirete la semifinale nell'ottica del doppio confronto?

"Come è stato agli ottavi e ai quarti la partita d’andata ha un grandissimo peso nella qualificazione. Vedremo di giocarla bene. Thuram oggi ha fatto il primo allenamento: vedremo nelle prossime ore, domattina ci sarà una breve seduta e poi deciderò".

Inzaghi in conferenza: "Vogliamo una semifinale da vera Inter"

L'allenatore nerazzurro ha aggiunto in conferenza stampa: "I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora. L'ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni siamo qui a competere su tutti gli obiettivi: qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia... Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società: è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Momento più difficile all'Inter? Quando stai affrontando una semifinale di Champions non può esserlo. L'ambizione ci deve essere sempre e l'abbiamo dimostrato. Non sappiamo come finirà la stagione: il campionato non dipende più da noi, in Champions siamo tra le migliori d'Europa". Sul Barcellona: "Li conosciamo, Flick è un grandissimo allenatore che ha dato organizzazione a una squadra offensiva. È una squadra costruita nel tempo con tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile: hanno numeri incredibili, hanno vinto due titoli e stanno competendo per altri due. Abbiamo massimo rispetto, ma nessuna paura. Vogliamo fare una semifinale da vera Inter domani. Veniamo da una brutta settimana, che non cancella il lavoro fatto ma sapevamo che dovevamo fare meglio. Per quanto riguarda impegno, dedizione e attaccamento alla maglia, questi ragazzi sono poco criticabili: mettono in campo un impegno folle e la prova di quello che dico io l'abbiamo avuta anche dopo la partita con la Roma quando la curva si è unita ai ragazzi. Non abbiamo difficoltà fisiche, anche Dimarco sta bene: la Champions quest'anno è stata molto più impegnativa che in altre stagioni, ragion per cui abbiamo avuto qualche infortunio come li hanno avuti Bayern o Barcellona. Noi e il Barça arriviamo da stati d'animo diversi, ma sul campo possiamo fare una grande gara". E su Yamal: "Penso sia un talento unico al mondo. Riesce a fare grandissime giocate, ma al servizio di tutta la squadra. Sicuramente domani sarà un osservato speciale, detto che il Barcellona non avrà solo lui".