Dove vedere Barcellona-Inter

I numeri di Barcellona e Inter

Barcellona e Inter si sono già affrontate 16 volte nelle competizioni europee, con la squadra spagnola che ha vinto esattamente metà dei confronti (8V, 5N, 3P). I catalani, però, non hanno vinto le due più recenti nella fase a gironi della Champions League 2022/23 (0-1 in trasferta, 3-3 in casa). Questa sarà solo la seconda volta che Barcellona e Inter si affronteranno nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League, entrambe all’altezza della semifinale. Il precedente risale al 2009/10 quando i nerazzurri di José Mourinho eliminarono i campioni in carica con un risultato complessivo di 3-2 (3-1 a San Siro, 0-1 al Camp Nou). Il Barcellona è imbattuto nelle sei gare casalinghe contro l’Inter in Champions League (5V, 1N). I cinque successi contro i nerazzurri sono un primato eguagliato per il club contro un singolo avversario nella competizione (come contro il Milan), mentre l’unica formazione ospitata più spesso nella competizione senza mai perdere è il Chelsea (sette). Il Barcellona è imbattuto nelle sei gare casalinghe in questa Champions League (5V, 1N), realizzando 21 reti. Solo nell’edizione 1999/2000 è stato più prolifico in casa in una singola edizione del torneo (29 gol in otto gare). Il Barcellona sotto la guida di Hansi Flick sta segnando in media 3,1 gol a partita in Champions League; la seconda più alta per un allenatore alla guida di un club per almeno 10 partite nella competizione, dopo il Bayern Monaco dello stesso Hansi Flick (3.2). L’Inter, allo stesso tempo, potrebbe eguagliare il primato per maggior numero di clean sheet per una squadra italiana in una stagione di Champions League (attualmente otto), detenuto dal Milan 2004/05 e dalla Juventus 2016/17 (entrambe nove). Sarà la 50a panchina in Champions League per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, diventando così il settimo allenatore italiano a raggiungere questo traguardo; il numero più alto per una singola nazione (attualmente pari con la Spagna a sei allenatori). Le sue 26 vittorie sono già il numero più alto per un tecnico italiano nelle prime 50 partite nella competizione (una in più di Marcello Lippi, 25).