Lautaro, premio miglior atleta straniero in Italia

Premio per Lautaro Martinez come miglior atleta straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. "Felice e onorato"

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. "Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore. Ringrazio di cuore il comitato sportivo e l’Associazione della Stampa Estera per questo riconoscimento. Lo sport è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco. Grazie di cuore per questo premio che porto con orgoglio", ha detto Lautaro Martinez. Intanto, stasera l'Inter affronterà il Barcellona in una sfida importantissima, la semifinale di Champions League.