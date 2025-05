Un’assenza (quasi) sicura per l’Inter nella semifinale di ritorno, ma una anche per il Barcellona. Jules Koundé, uscito come Lautaro Martinez durante la semifinale d’andata per un problema muscolare, ha riportato una “lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra”, come si legge nel report medico del club catalano. Per lui almeno due settimane di stop e dunque non c’è la possibilità da parte di Flick di recuperarlo in tempo per la gara di San Siro di martedì prossimo (ed è a forte rischio anche il Clasico 5 giorni dopo che può decidere la Liga). Al suo posto si candida il polivalente Eric Garcia, che già l’aveva sostituito nella gara d’andata.