Inter-Barça: sarà un ritorno di fuoco su Sky

Dopo un'andata incredibile Inter e Barcellona si giocheranno la finale di Champions a San Siro in una gara che sarà imperdibile. Appuntamento a Milano martedì 6 maggio alle ore 21. La gara in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Un appuntamento assolutamente da non perdere. L'Inter affronta a San Siro il Barcellona nel match di ritorno della semifinale di Champions League. Calcio d'inizio martedì 6 aprile alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Appuntamento su Sky Sport dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte con il pre e post partita con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri dopo la gara d'andata

Con la gara d'andata disputata al Montjuic, 50^ panchina in Champions League per Simone Inzaghi, che diventa così il 7° allenatore italiano a raggiungere questo traguardo: record per una singola nazione. Lamine Yamal (17 anni e 291 giorni) è stato solo il 2° giocatore a partire titolare con meno di 18 anni in una semifinale nella storia della Champions League, dopo Julian Draxler (17 anni e 226 giorni) con lo Schalke 04 ad Old Trafford nel maggio 2011. Nel match di andata, l'Inter ha schierato un undici titolare con un'età media di 30 anni e 56 giorni, il più anziano in una semifinale di Champions League dalla Juventus il 9 maggio 2017 (30 anni e 312 giorni). Tutte le nove formazioni con un'età media di almeno 30 anni scese in campo in una semifinale di Champions League sono state di squadre italiane. Raphinha ha fornito otto assist in questa Champions League, solo Luis Figo (nove nel 1999/ 2000 sempre col Barcellona) ne ha serviti di più in una singola edizione del torneo. Nella sfida del Montjuic è stata solo la terza volta che entrambe le squadre hanno segnato almeno tre gol in una semifinale di Champions League, dopo Dinamo-Bayern del 1999 (3-3) e Manchester City-Real Madrid del 2022 (4-3). Prima di Barcellona-Inter, l'ultima semifinale che aveva visto ben 4 gol in un primo tempo risaliva al 2 maggio 2000 (Valencia-Barcellona 3-1 in quel caso).